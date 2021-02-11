Dünya genelinde her 5 ölümden birinin nedeni ‘hava kirliliği’
Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma dünya genelinde gerçekleşen her 5 ölümden birinin fosil yakıtların yarattığı hava kirliliği nedeniyle gerçekleştiğini ortaya çıkardı.
Harvard Üniversitesi’nin salı günü yayımladığı bir araştırmaya göre, 2018 yılında gerçekleşen 5 ölümden biri fosil yakıtların meydana getirdiği hava kirliliği ile bağlantılı. Araştırmada 2018 yılında 8 milyondan fazla kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.
Huffington Post’ta yayımlanan araştırma, hava kirliliğinin insan sağlığına olan olumsuz etkisini vurgularken, en yüksek ölüm oranlarının kalabalık şehirlerde olduğunu gösterdi. Araştırmada bu bölgelerin çoğunlukta olduğu yerler olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya işaret edildi.
‘FOSİL YAKIT KULLANMAYA DEVAM EDEMEYİZ’
Londra Üniversitesi Akademisi’nden ve araştırmanın yazarlarından Eloise Marais yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sağlıklı, uygulanabilir ve daha temiz alternatifler olduğunu bildiğimiz halde bu kadar ciddi etkileri olan fosil yakıtlara vicdanımız rahat bir şekilde güvenmeye devam edemeyiz."
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