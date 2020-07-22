Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu geçti

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:37

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınında enfekte olanların sayısı 22 Temmuz itibariyle 15 milyon 100 bin 267'ye ulaştı.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre 22 Temmuz itibariyle dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 619 bin 630 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 9.1 milyonu aştı.



En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 4 milyonu aşkın kişide Covid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 144 bin 958 kişi yaşamını yitirdi.,

SON 24 SAATTE BREZİLYA, MEKSİKA, HİNDİSTAN...

Birgün'de yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi hayatını kaybetti.



Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1367 kişi hayatını kaybetti.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1367 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 81 bin 487, vaka sayısı da 41 bin 8 artarak 2 milyon 159 bin 654’e yükseldi.



Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 422 bin 669 vaka ve 20 bin 171 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.



Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 465 bin 970 olarak kayda geçti.



Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.



Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

MEKSİKA'DA TOPLAM CAN KAYBI 40 BİN 400'E ULAŞTI

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 915 artarak 40 bin 400'e ulaştı.



Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı ise 6 bin 859 artışla 356 bin 255'e çıktı.



Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 227 bin 165 kişi iyileşti.



Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 648 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 732'ye yükseldi.



Vaka sayısı son 24 saatte 37 bin 724 artarak 1 milyon 192 bin 915'e çıktı.



Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 753 bin 50 kişi iyileşti.

