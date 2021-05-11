Dünya İsrail’in saldırılarına tepki gösterirken Netanyahu durmuyor
İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılar dünyada tepkiye neden olurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan bir açıklama geldi.
Kudüs'teki bazı Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmasının ardından başlayan çatışmalarla birlikte tansiyon giderek yükseliyor. Gazzeli yetkililere göre, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında 9’u çocuk en az 26 kişi hayatını kaybetti.
Reuters’ın haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, askeri yetkililerle yapılan bir toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Gazze'ye yönelik saldırıların şiddetleneceğini” söyledi. Netanyahu aynı açıklamada, “savaşın ortasındayız” ifadesini de kullandı.
İsrail hava saldırıları gecenin geç saatlerine kadar devam ederken, Filistinliler Gazze kentinde ve kıyı şeridi boyunca şiddetli patlama sesleri duyulduğunu ifade ettiler. İsrail ordusunun açıklamasına göre, Filistinli militanlar gece yarısından hemen öncesi itibarıyla İsrail'e yaklaşık 150 tane roket fırlattılar, bunların onlarcası İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Gheit, bu saldırının "gelişigüzel ve sorumsuz" bir saldırı olduğunu söyledi.
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