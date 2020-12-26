Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden doktorların onayından geçen Covid-19 aşısının dinen uygun olduğu fetvası
Dünya Müslüman Alimler Birliği, uzman doktorların onayından geçen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının dinen uygun olduğu yönünde fetva verdi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 aşısı konusunda doktorlara güvenmenin zorunlu olduğunu söyledi.
Sputnik'de yer alan habere göre Alman şirketi Pfizer-Biontech başta olmak üzere Covid-19 aşılarıyla ilgili çok sayıda soru aldığını belirten Karadaği, "Tıp camiası, bu aşının belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da kabul görür" ifadesini kullandı.
Karadaği, fetvanın, uzman makamların aşıya onay vermesi, faydasını ve tesirini kanıtlamasına bağlı olacağını, burada da tamamen faydalı olması değil, faydasının ağır basması şartının aranacağını belirtti.
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