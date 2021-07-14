Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Estonya
Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin 7’nci rallisi Estonya’da koşulacak.
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin 7’nci rallisi Estonya’da koşulacak. Estonya Rallisi’nde gözler Red Bull sporcularının üzerinde olacak.
Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin 7’nci rallisi Estonya’da koşuluyor. 15-18Temmuz tarihleri arasındaki ralli, 24 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 319.38 kilometrelik Estonya Rallisi heyecan dolu anlara sahne olacak. Doğa manzarasının yanında keskin virajlarıyla ünlü Estonya Rallisi’nde pilotlar,17.85 kilometrelik Kambja etabında, ağaçların arasındaki dar yolda sınırları zorlayacak. Estonya Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull.com/EstonyaRallisi adresinden takip edilebilecek.
İLK ÜÇ SIRA RED BULL SPORCULARININ
Ralli öncesinde gözler yine Sebastien Ogier ile Elfyn Evans arasındaki çekişmede olacak. Geride kalan 5 rallinin 4’ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 133 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier’yi diğer Red Bull sporcusu Evans 34puan geriden takip ediyor. Pilot sıralamasının üçüncü basamağında da 77 puanla Red Bull sporcusu Thierry Neuville oturuyor.
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