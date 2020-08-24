Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısı duyurusu

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:13

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta gündeme gelen evrensel aşı platformu Covax'a 172 ülkenin dahil olduğunu açıkladı. DSÖ geçen hafta aralarında Türkiye'nin de olduğu üye ülkelere davet ve çağrı mektubu göndermişti.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, geçen hafta DSÖ’ye üye ülkelere gönderilen koronavirüsle mücadelede ortak platform olan COVAX’a 172 ülkenin dahil olduğunu duyurdu. Ghebreyesus, bu platforma dahil olmayı kabul eden ülkeler olduğunu belirtirken, bütçenin oluşturulması için de harekete geçilmesini istedi.

31 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

Ghebreyesus, “Sınırlı sayıda Covid-19 aşısı stoğuna erişince, aşının dünya çapındaki risk altında olanlara öncelikli olarak gönderilmesi önemli” dedi.

DSÖ’nün üst düzey isimlerinden Bruce Aylward da, “Ülkeler Covid-19 aşısı oluşturmak için birlikte koordineli bir şekilde çalışmalı. Birlikte iş birliği içerisinde çalışırsak bütün ülkelere olabilecek en kısa sürede aşılar ulaştırılabilir. Ülkelerin COVAX’a katılmaları için başvuru yapmaları gereken süre 31 Ağustos ve 18 Eylül’de bunu teyit etmeleri gerekiyor. 9 Ekim’de de başvuru ücretlerini ödemeliler” dedi.

DSÖ’DEN FLAŞ OKUL AÇIKLAMASI

Basın toplantısında yer alan isimlerden biri de Dr. Maria Van Kerkhove’ydi… DSÖ’nün Teknik Birimi’nin başında yer alan Dr. Van Kerkhove, “Çocukların birçoğunda hastalık hafif geçiyor ya da semptom göstermiyorlar. Bazı çocuklar hafif geçirirken bazıları da hafif hastalıkta yaşamını yitirebiliyor” ifadesini kullandı.

Koronavirüsün çocuklara ve ailelerine etkilerine dair araştırmaların devam ettiğini hatırlatan Van Kerkhove, “İlk sonuçlara göre çocuklar ile ergenler arasındaki bulaşıcılık oranı farklı. Dolayısıyla farklı yaş gruplarına göre tasnif yapmamız gerekiyor” dedi.