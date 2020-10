Dünyaca ünlü bisküvi firması Oreo, asteroid geçirmez sığınak inşa etti

Sığınağın koordinatları açıklansa da kapısında şifreli kilit bulunuyor (Twitter / @Oreo)

NASA 23 Ağustos’ta, 2018VP1 isimli küçük bir asteroitin, kasımın ilk haftasında dünyaya çok az da olsa çarpma ihtimali olduğunu açıklamıştı. İki metrelik asteroidin dünyaya çarpma ihtimali yüzde 0,41 olmasına rağmen bu durum Oreo’yu korkutmaya yetti.

İşini şansa bırakmak istemeyen şirket, 6 bin 336 farklı türün bir milyondan fazla tohum örneğinin bulunduğu Norveç'teki Svalbard Küresel Tohum Deposu’ndan esinlenerek kendi kıyamet ambarını kurdu.

Söz konusu depo, hem doğal hem de insan kanyaklı felaketler sonucunda bir ürün yok olursa onun son bir yedeği olacağını vadediyor.

Independent Türkçe'nin New York Post'un haberinden aktardığına göre, Oreo, Twitter’da yaptığı açıklamada bisküvit paketlerini mylar adlı özel bir malzemeyle paketleyip Svalbard'daki kendi sığınağına yerleştirdiğini bildirdi.

You’re looking at The Global OREO Vault, an asteroid-proof facility in Svalbard, Norway protecting OREO cookies from asteroid 2018VP1. Learn more at https://t.co/FWMRHalnM4#OREOVault pic.twitter.com/I2jEVpsXTT