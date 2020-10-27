Dünyaca ünlü bisküvi firması Oreo, asteroid geçirmez sığınak inşa etti
Oreo, muhtemel felaketlere karşı kuzey kutup noktasına yakın bir bölgeden arazi satın alarak sığınak kurdu ve birkaç paket bisküviyi ve tarifini orada koruma altına aldı.
Sığınağın koordinatları açıklansa da kapısında şifreli kilit bulunuyor (Twitter / @Oreo)
NASA 23 Ağustos’ta, 2018VP1 isimli küçük bir asteroitin, kasımın ilk haftasında dünyaya çok az da olsa çarpma ihtimali olduğunu açıklamıştı. İki metrelik asteroidin dünyaya çarpma ihtimali yüzde 0,41 olmasına rağmen bu durum Oreo’yu korkutmaya yetti.
İşini şansa bırakmak istemeyen şirket, 6 bin 336 farklı türün bir milyondan fazla tohum örneğinin bulunduğu Norveç'teki Svalbard Küresel Tohum Deposu’ndan esinlenerek kendi kıyamet ambarını kurdu.
Söz konusu depo, hem doğal hem de insan kanyaklı felaketler sonucunda bir ürün yok olursa onun son bir yedeği olacağını vadediyor.
Independent Türkçe'nin New York Post'un haberinden aktardığına göre, Oreo, Twitter’da yaptığı açıklamada bisküvit paketlerini mylar adlı özel bir malzemeyle paketleyip Svalbard'daki kendi sığınağına yerleştirdiğini bildirdi.
You’re looking at The Global OREO Vault, an asteroid-proof facility in Svalbard, Norway protecting OREO cookies from asteroid 2018VP1. Learn more at https://t.co/FWMRHalnM4#OREOVault pic.twitter.com/I2jEVpsXTT— OREO Cookie (@Oreo) October 23, 2020
Myların -26'yla 149 derece sıcaklığa dayanabildiği belirtilirken bisküvileri neme, havaya ve kimyasal reaksiyonlara karşı koruyacağı bu sayede de bisküvilerin yıllarca taze kalacakları açıklandı.
(Twitter / @Oreo)
Dünyaca ünlü bisküvi firması, paketlerin yanında bisküvinin tarifiyle süt tozu da bulunduğunu ve buna kar ekleyerek süt elde edilebileceğini belirtti.
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