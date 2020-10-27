Dünyaca ünlü bisküvi firması Oreo, asteroid geçirmez sığınak inşa etti

Oreo, muhtemel felaketlere karşı kuzey kutup noktasına yakın bir bölgeden arazi satın alarak sığınak kurdu ve birkaç paket bisküviyi ve tarifini orada koruma altına aldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2020 Salı, 14:20
Abone Ol google-news

Sığınağın koordinatları açıklansa da kapısında şifreli kilit bulunuyor (Twitter / @Oreo)

NASA 23 Ağustos’ta, 2018VP1 isimli küçük bir asteroitin, kasımın ilk haftasında dünyaya çok az da olsa çarpma ihtimali olduğunu açıklamıştı. İki metrelik asteroidin dünyaya çarpma ihtimali yüzde 0,41 olmasına rağmen bu durum Oreo’yu korkutmaya yetti.

İşini şansa bırakmak istemeyen şirket, 6 bin 336 farklı türün bir milyondan fazla tohum örneğinin bulunduğu Norveç'teki Svalbard Küresel Tohum Deposu’ndan esinlenerek kendi kıyamet ambarını kurdu.

Söz konusu depo, hem doğal hem de insan kanyaklı felaketler sonucunda bir ürün yok olursa onun son bir yedeği olacağını vadediyor.

Independent Türkçe'nin New York Post'un haberinden aktardığına göre, Oreo, Twitter’da yaptığı açıklamada bisküvit paketlerini mylar adlı özel bir malzemeyle paketleyip Svalbard'daki kendi sığınağına yerleştirdiğini bildirdi.

Myların -26'yla 149 derece sıcaklığa dayanabildiği belirtilirken bisküvileri neme, havaya ve kimyasal reaksiyonlara karşı koruyacağı bu sayede de bisküvilerin yıllarca taze kalacakları açıklandı.

(Twitter / @Oreo)

Dünyaca ünlü bisküvi firması, paketlerin yanında bisküvinin tarifiyle süt tozu da bulunduğunu ve buna kar ekleyerek süt elde edilebileceğini belirtti.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler