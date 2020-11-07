Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke'den 'Türkiye'deki gerçek enflasyon' öngörüsü
Türk sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği, Johns Hopkins üniversitesinden ekonomist Prof. Steve Hanke, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, gerçek enflasyon rakamının yıllık %48.49'a ulaştığını öne sürerek Türkiye'deki enflasyon sorununun çözümü için altına endeksli para sistemine işaret etti.
Fotoğraf: Prof. Steve Hanke İspanyolca Twitter hesabı
Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Steve Hanke, Twitter hesabından, Türkiye ile ilgili ekonomik tahminlerde bulundu. Türkiye'deki enflasyon sorununun altına dendeksli bir para sisteminin hayata geçirilmemesi halinde çözülemeyeceğini öne süren Hanke, Türkiye'de yıllık enflasyonun resmi rakam olan %11.89 yerine %48.49 düzeyinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Hanke, iletisinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB başkanı Murat Uysal'ı görevden alarak yerine Naci Ağbal'ı getirdi. Sizce bu Türkiye'nin enflasyon sorunlarını çözecek mi? Ağbal, Altına endeksli bir para sistemi hayata geçirmeyi planlamadıkça, cevap sert bir "hayır" olarak kalacaktır. Türkiye'deki enflasyonu yılda %48.49 olarak ölçüyorum" ifadelerine yer verdi.
.@RTErdogan has ousted #TCMB governor #MuratUysal, replacing him with @naci_agbal. Will this solve #Turkey's #Inflation woes? Unless Agbal plans on adopting a #Gold-backed #CurrencyBoard, the answer will remain a hard "no". Today, I measure Turkey's inflation to be 48.49%/yr. pic.twitter.com/VfN1wgp6sW— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) November 7, 2020
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