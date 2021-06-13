Dünyanın en büyük ailesine sahip Ziona Chana yaşamını yitirdi

13 Haziran 2021 Pazar, 16:25

Hindistan'da 76 yaşında hayatını kaybeden Ziona Chana geride 38 eş ve 89 çocuk bıraktı. Chana'nın 14 gelini ve 33 torunu vardı.

ANI haber ajansından yapılan açıklamada Mizoram'lı Ziona Chana'nın Baktawng Tlangnuam'da yaşadığı köyde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Mizoram Başbakanı Zoramthanga ise Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"#Mizoram, 38 eş ve 89 çocukla dünyanın en büyük ailesine başında olduğuna inanılan Bay Zion-a'ya (76) veda etti. Mizoram ve Baktawng Tlangnuam'daki köyü, aile sayesinde eyalette önemli bir turistik cazibe merkezi haline geldi. Huzur içinde uyu."

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021





ZIONA CHANA KİMDİR?

Ziona Chana 21 Temmuz 1945 tarihinde doğmuştu. İlk eşiyle 17 yaşında evlendi. Eşi o tarihte 20 yaşındaydı.Aile üyeleriyle dağ köyündeki "Chhuan Thar Run" adı verilen 4 katlı evde yaşıyordu. Evin 100'ün üzerinde odası var. Chana'nın oğulları ve oğullarının eşleri binadaki farklı odalarda yaşıyordu. Sadece mutfak ortak kullanıma açıktı. Chana'nın eşleri ise aynı yerde yaşıyordu. Sırf Ziona Chana ve ailesini görmek için çok sayıda kişi bu köyü ziyaret ediyordu. Chana'nın şeker ve yüksek tansiyon problemi vardı. Aile tamamen kendi kaynakları ve bağışlarla hayatını sürdürüyordu. Evde, sıradan bir öğünde 30 tavuk ile 100 kilo pirinç pişiriliyor, 60 kilo patates soyuluyor. Ev işlerine liderliği, Chana'nın ilk ve en yaşlı eşi Zathiangi yapıyor. Evde, marangoz atölyelerinin yanı sıra ailenin doyması için ahırlar, kümes çiftliği, çeltik tarlası, sebze bahçeleri bulunuyor.