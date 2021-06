Dünyanın en büyük ailesine sahip Ziona Chana yaşamını yitirdi

Hindistan'da 76 yaşında hayatını kaybeden Ziona Chana geride 38 eş ve 89 çocuk bıraktı. Chana'nın 14 gelini ve 33 torunu vardı.

ANI haber ajansından yapılan açıklamada Mizoram'lı Ziona Chana'nın Baktawng Tlangnuam'da yaşadığı köyde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Mizoram Başbakanı Zoramthanga ise Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"#Mizoram, 38 eş ve 89 çocukla dünyanın en büyük ailesine başında olduğuna inanılan Bay Zion-a'ya (76) veda etti. Mizoram ve Baktawng Tlangnuam'daki köyü, aile sayesinde eyalette önemli bir turistik cazibe merkezi haline geldi. Huzur içinde uyu."

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr