Dünyanın en büyük buzdağı, uzaktaki bir ada ile çarpışma yolunda ilerliyor
Dünyanın en büyük buzdağı, Güney Atlantik’te yer alan ve binlerce penguen ile fok balığına ev sahipliği yapan uzak bir ada ile çarpışma yolunda ilerliyor. Bilim insanlarına göre bu çarpışma, hayvanların yiyecek toplama kabiliyetini sekteye uğratabilir.
Buzdağları, Antarktika’dan doğal şekilde koparak okyanusa gidiyor fakat iklim değişikliği bu süreci hızlandırmış durumda. Bu vaka ise, Güney Georgia İngiliz Denizaşırı Bölgesi’ndeki bereketli doğal yaşam için yıkıcı olabilecek sonuçlar barındırıyor.
A68a adıyla bilinen ve işaret eden bir parmağın yer aldığı kapalı bir eli andıran buzdağı, Dünya’nın en güney kıtasının diğer tüm bölgelerinden daha hızlı ısınan Batı Antarktika Yarımadası’ndaki Larsen Buzul Sahanlığı’ndan 2017 yılında ayrılmış.
Londra’dan birkaç kat daha büyük alana sahip bu dev buz küpünün adanın sığ sularına oturması, mevcut gidiş hızıyla 20 ila 30 günü bulacak.
A68a, 160 kilometre uzunluğunda ve en geniş noktasında ise 48 kilometre genişliğinde. Fakat derinliği 200 metreden daha düşük; yani, adaya tehlikeli derecede yakın bir noktada park edebilir.
İngiliz Antarktika Araştırma kuruluşunda çalışan Andrew Fleming, “Çarpışma olasılığına yüzde 50 veriyoruz” diyor.
Adada makaroni pengueni, çember sakallı penguen ve gentoo pengueninin yanısıra binlerce kral pengueni de (kafalarında parlak sarı leke olan bir tür) yaşıyor.
Güney Georgia’da fok balıkları da bulunuyor; uçabilen en büyük kuş türü olan ve etrafta gezinen albatroslar da görülüyor.
Eğer buzdağı Güney Georgia’nın bitişiğinde karaya oturursa, yiyecek arama güzergâhları kapanabilir ve penguen ebeveynlerin yavrularını besleme kabiliyeti sekteye uğrayabilir. Bu durum, fok balığı ile penguen yavrularının yaşamını tehdit edebilir.
Kaynak: popsci.com
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