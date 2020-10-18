Durdurulan otomobilin yakıt tankında 10 kilo esrar ele geçirildi

Kayseri'de, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
18 Ekim 2020 Pazar, 03:17
Durdurulan otomobilin yakıt tankında 10 kilo esrar ele geçirildi
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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kayseri- Malatya karayolunda gerçekleştirilen yol uygulamasında 44 AAG 382 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



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