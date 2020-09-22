EBA 'hayırsever'lere kaldı
2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenciler salgın dolayısıyla uzaktan eğitim görecek. Ancak birçok öğrenci bu eğitime katılım için gereken imkandan yoksun durumda. AKP'li belediyeler ise bunun için 'hayırsever'leri yardıma çağırdı.
Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitimle başladı. Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim için yönlendirildiği, MEB'in EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemi çöktü. Tableti olmayan milyonlarca öğrenci ise sistemden geri kaldı.
Kimi belediyeler de bu soruna karşı 'hayırsever'lere yönelik başlattıkları "Askıda tablet" kampanyası başlattı. Kampanyayı düzenleyen belediyelerden biri Afyonkarahisar Belediyesi oldu. Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Mehmet Zeybek, "2020-2021 eğitim öğretim yılında da ülkemizde ana sınıfları ile 1. sınıflarımız yüz yüze eğitime kısmen de olsa başladı. Tabii şehrimizde uzaktan eğitim gören ve imkanı olmayan çocuklarımız var. Afyonkarahisar Belediyesi olarak biz de 'hiçbir çocuğumuz ve gencimiz uzaktan eğitimden mahrum kalmasın ve eğitim öğretimde ara verilmesin' diyerek Askıda Tablet ve TV Kampanyası başlattık." dedi.
Zeybek, şunları kaydetti:
"Hayırseverlerimizde, 'Afyonkarahisar'ımız eğitimde hak ettiği yere gelebilsin' diyerek desteklerini esirgemeyeceklerinden şüphemiz yok. Bu sayede de inşallah bir başka hayra da vesile olmuş oluruz. Kampanya ile hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi buluşturacağız. İnşallah, en kısa sürede öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Eğitim öğretim çalışmalarından da geri kalmamalarına vesile olacağız."
DİĞER BELEDİYELERDE DE VAR
Tableti olmayan öğrencilere yönelik Gaziantep Büyükşehir ve Tuzla Belediyesi de “askıda tablet” kampanyası başlattı.
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