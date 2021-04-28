Stephen Curry'nin 27 sayısı, Golden State Warriors'a yetmedi

28 Nisan 2021 Çarşamba, 12:42

NBA’de dün gece oynanan karşılaşmalarda Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazer, Brooklyn Nets ve Dallas Mavericks gülen taraflar oldu.

Boston Celtics, zorlu geçen maçta Oklahoma City Thunder karşısında ayakta kalmaya çalışsa da Jaylen Brown 39 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 4 top çalma başarısı da maçı kazanmalarına yetmedi. Thunder, 119-115 skorla maçı kazanmayı başardı.

Time Warner Cable Arena’da gerçekleşen maçta ise Charlotte Hornets ve Milwaukee Bucks karşı karşıya geldi. Charlotte Hornets’ın evinde oynanan karşılaşmada konuk ekip, 114-104 skorla galibiyeti aldı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 29 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle takımını sırtlamayı başardı.

Indiana Pacers'ın Bankers Life Fieldhouse salonunda ev sahipliği yaptığı maçta gülen taraf, 112-133'lük skorla konuk ekip Portland Trail Blazers oldu. Oshae Brissett 10 ribaund, 1 asist ve 18 verimlilik puanıyla Indiana Pacers’ın en skorer oyuncusu oldu. Damian Lillard, 31 dakika sahada kalarak Portland adına 23 sayı üretmeyi başardı.

Brooklyn Nets, Toronto Raptors karşısında 103-116 gibi net bir skorla galip gelmeyi başardı. Jeff Green 22 sayı, 8 ribaund ve 1 asistle takımının en çok sayı üreten oyuncusu oldu.

Toyota Center’da gerçekleşen maçta Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi. Kazanan, 107-114 skorla Minnesota Timberwolves oldu. Christian Wood 24 puan, 18 ribaund ve 5 asistle takımına galibiyeti getiremezken Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 31 puan, 7 ribaunt 5 asistle takımını göğüsledi.

Golden State Warriors - Dallas Mavericks karşılaşmasında kazanan, 103-133'lük skorla Mavericks oldu. Stephen Curry’in ürettiği 27 sayı, aradaki farkı eritmeye yetmedi. Dallas takımından Luka Doncic, karşılaşmayı 39 sayı, 6 ribaund ve 8 asist ile tamamlayarak maçın yıldızı oldu.