Ece Üner'den iddialara fotoğraflı yanıt
'Ece Üner ile Susma' programında 7 gazetecinin istifa ettiği iddiası gündeme gelmişti. Üner, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla iddialara yanıt verdi.
Sunucu Ece Üner, Kanal D’de sunduğu "Ece Üner ile Susma" programında çalışan 7 gazetecinin olayların manipüle edildiği ve reyting uğruna çarpıtıldığı gerekçesiyle istifa ettiği iddiasına sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.
Üner, programın çekildiği stüdyodan paylaştığı toplu fotoğrafın altına, “Tam kadro yola devam” diye yazdı.
Öte yandan programın yapım şirketi Bloom Medya’dan da söz konusu iddiaya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, “Programımızda hiçbir şekilde manipülasyona yer verilmemektedir. Bu durum zaten gerçek kişi ve olayların yer aldığı programımızın içeriğine ters düşmektedir” denildi.
"İÇERİĞİNE TERS DÜŞMEKTEDİR"
Bloom Medya’nın açıklaması şöyle:
"Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma programı hakkında dün bazı haber mecralarında yayınlanan asılsız iddialardan büyük hoşnutsuzluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Programımızda yer alan konular, içeriğimiz gereği katılan kişilerin kendi iddialarını ve yaşadıklarını yansıtmaktadır. Programımızda hiçbir şekilde manipulasyona yer verilmemektedir. Bu durum zaten gerçek kişi ve olayların yer aldığı programımızın içeriğine ters düşmektedir. Yapılan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz."
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