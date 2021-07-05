Ecem Erkek Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek kimdir?
Komedi programı Güldür Güldür'de Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek, projeden ayrıldı. Ünlü oyuncu, programa veda ettiğini Instagram hesabından açıkladı. Peki Güldür Güldür'ün Naime'si, oyuncu Ecem Erkek kimdir?
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan absürt komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezonunda, Naime'yi canlandıran Ecem Erkek'in olmayacağı öğrenildi. Usta oyuncu Murat Akkoyunlu da yeni sezonda projede yer almayacak. Ayrılık haberinin duyulmasının ardından Ecem Erkek'in kim olduğu da merak edildi. Peki Güldür Güldür'de Naime'ye hayat veren Ecem Erkek kimdir?
ECEM ERKEK KİMDİR?
1989 yılında Ankara'da 1989 yılında doğan Ecem Erkek, aslen Sivaslı'dır. Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır.
2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapmış, sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan Erkek, ''Amerikan Rüyası'', ''Woyzeck'', ''Üç Kuruşluk Opera'', ''Tersine Dünya'', ''Romeo & Juliet'' ve ''Şark Dişçisi'' gibi oyunlarda yer almıştır.
2017'de Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu, daha sonra ''Güldür Güldür Show'' isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmıştır. 2018 yılında ''Hakan: Muhafız'' dizisinde iki bölümde yer alan Ecem Erkek, 2020 yılında 46'ncı Altın Kelebek Ödülleri'nde ''En İyi Kadın Komedi Oyuncu'' adayı olmuştur.
Ayrıca Taksim Trio ile birlikte ''Bu Da Gelir Bu Da Geçer'' ve ''Nereden Bileceksiniz'' şarkılarını da seslendirmiştir.
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