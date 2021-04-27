Eczacıbaşı Vitra, Nalan Ural ile yollarını ayırdı

27 Nisan 2021 Salı, 12:41

25 yıldır Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı'nın menajerliğini üstlenen Nalan Ural, kariyerini sonlandırdı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“17 yılı sporcu olarak 42 yıldır Türk kadın voleyboluna hizmet veren menajerimizin özel hayatına, ailesine ve sağlığına zaman ayırma arzusu bu kararında etken olmuştur. Her zaman ailemizin bir parçası olan Nalan Ural’a, kulübümüze ve voleybola verdiği emekler için teşekkür ediyoruz."

Eczacıbaşı Vitra, böylece bir hafta içinde teknik ekipten üç isimle yollarını ayırdığını duyurmuş oldu. İlk olarak başantrenör Marco Aurelio Motta, daha sonra yardımcı antrenör Alper Erdoğuş ile yollarını ayıran kulüp, bugün yapılan son açıklamayla da menajerleri ile yollarını ayırdı.

250 kez milli takım formasını giyen ve bir Balkan Şampiyonluğu bulunan Nalan Ural, Bahar Kupası'nda üç kez "En iyi smaçör" ve Avrupa Şampiyonası'nda bir kez "En iyi defansçı" ödüllerini kazanırken, Türkiye Birinci Ligi'nde ise beş kez "En değerli oyuncu" ve bir kez de Olimpiyat Komitesi tarafından "En değerli bayan voleybolcu" ödüllerine layık görülmüştü.