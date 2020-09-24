Eczacılar Birliği: Büyükelçinin söyledikleri modern ilaç ambargosu

24 Eylül 2020 Perşembe, 13:27

Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’in Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye’ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıklamasına yanıt verdi.

Çolak, “İlaca erişimde sıkıntı yaratacak her adımın, halk sağlığında onarımı mümkün olmayan yaralar açacağı unutulmamalıdır. Sayın Büyükelçi’nin söyledikleri modern ilaç ambargosundan başka bir şey değildir” dedi.

Haber Global'de konuşan Çolak, "İlaç herhangi bir ürünle kıyaslanamaz. Türkiye'nin yerli ilaç üretimi konusundaki söylemlerinin ete kemiğe döndürmesini bekliyoruz. İlaç noktasında böyle bir sorunun ortaya çıkması sağlıkçı olarak bizim için çok üzücü. Bu ihtiyacı karşılayamazsak ciddi bir halk sağlığı sorunu çıkar. Türkiye'nin bu konuda gereken önlemleri alacağını düşünüyorum." dedi.

Yurtdışından gelen ilaçların Türkiye'nin ihtiyacına göre az miktarda verilmesi ve fiyatlandırma konusunda sorunların zaman zaman yaşabildiğini belirten Çolak, böyle bir ciddi tehditle ise ilk defa karşılaşıldığını söyledi.



