Cilt kanseriydi: İngiliz komedyen Sean Lock yaşamını yitirdi

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:38

İngiliz komedisinin önde gelen isimlerinden Sean Lock, cilt kanseri nedeniyle 58 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü komedyenin menajeri Sean Lock'un kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini doğrularken, ölümüne dair başka bilgi paylaşılmadı.

İngiltere'nin en ünlü komedyenleri arasında yer alan Sean Lock, özellikle 10 kediden 8'inin komedyen olduğuna dair esprileriyle biliniyor. Sean Lock'un cenaze törenine dair bir bilgi verilmedi.

Anoushka Nara Giltsoff ile evli ve 3 çocuk babası olan Sean Lock, iyi bir stand-up komedyeniydi. 8 Out of 19 Cats, 15 Storeys Hig ve The Last Leg gibi şovlarda boy gösterdi.

58 yaşındaki Lock'un hayatını evinde kaybettiği ve son anlarında ailesinin yanında olduğu belirtildi.