Cilt kanseriydi: İngiliz komedyen Sean Lock yaşamını yitirdi
Ünlü komedyen Sean Lock, 58 yaşında kansere yenik düştü. Cilt kanseri olan Lock, hastalığı üzerine yaptığı esprilerle tanınıyordu.
İngiliz komedisinin önde gelen isimlerinden Sean Lock, cilt kanseri nedeniyle 58 yaşında yaşamını yitirdi.
Ünlü komedyenin menajeri Sean Lock'un kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini doğrularken, ölümüne dair başka bilgi paylaşılmadı.
İngiltere'nin en ünlü komedyenleri arasında yer alan Sean Lock, özellikle 10 kediden 8'inin komedyen olduğuna dair esprileriyle biliniyor. Sean Lock'un cenaze törenine dair bir bilgi verilmedi.
Anoushka Nara Giltsoff ile evli ve 3 çocuk babası olan Sean Lock, iyi bir stand-up komedyeniydi. 8 Out of 19 Cats, 15 Storeys Hig ve The Last Leg gibi şovlarda boy gösterdi.
58 yaşındaki Lock'un hayatını evinde kaybettiği ve son anlarında ailesinin yanında olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Çay dağıtan Erdoğan'a gözyaşlarıyla isyan etti
- Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP gidiyor'
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı!
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
- Antalya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- Yeşilçam’ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Son seçim anketinde dikkat çeken detay
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- İşte Ankara'nın yeni Kabil kararı
- Taliban basın toplantısı düzenledi