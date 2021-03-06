Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Meriç'te çocuğu boğulan anne' açıklaması
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmek isterken Meriç Nehri'nde botun alabora olması sonucu boğulan kız çocuğunun annesinin “aldığı ceza nedeniyle kaçtığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal paylaşım sitelerinde "terör suçlamasından kaçan annenin çocuğunun Meriç Nehri’nde boğulduğuna" yönelik yapılan haber ve paylaşımlar sebebiyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının duyulduğunu belirtti.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Türkiye’den Yunanistan’a 4 Mart 2021 günü saat 05.00 sıralarında yasa dışı yollarla geçmeye çalışan anne N.T.’nin yanında bulunan çocuğun, botlarının alabora olması sebebiyle Meriç Nehri sularına kapılarak boğulduğunun ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile nehirde başlatılan arama işlemlerinde saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulunan çocuğun aynı gün otopsi işlemi yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Anne N.T. hakkında herhangi bir arama- yakalama kararı bulunmadığı anlaşılmış ve olayla ilgili mağdur sıfatıyla beyanı alınmak suretiyle adli işlemler sonuçlandırılmıştır. Sosyal medyada anne hakkında ceza verildiği ve bu cezadan kaçtığı şeklindeki haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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