Edirne'de kargoyla gönderilmek istenen silah parçaları ele geçirildi
Edirne'de kargoyla 195 adet mermi gönderirken yakalanan şüphelinin evinde de inceleme yapıldı. Aramada 5 tabanca şarjörü ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden kargoyla 195 adet mermi gönderirken yakalanan şüpheli Ö.T'nin kargo firmasına geldiğinin görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle iki kargo paketinde arama yapıldı.
Aramada 5 tabanca şarjörü ve 12 adet farklı işlevlerdeki tabanca parçası bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramada 5 tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.T'nin işlemleri devam ediyor.
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