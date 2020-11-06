Ege'de gece yarısı art arda deprem
Ege, art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 01.16’da meydana gelen depremin yerin 8.32 km derinliğinde olduğu belirtildi.
KANDİLLİ: 4.4 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli’den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu belirtildi.
BİR DEPREM DAHA
Bu depremin ardından bu kez de Sisam adasında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 01. 19’da meydana gelen depremin yerin 9.7 km derinlikte olduğu ifade edildi.
AFAD: SEFERİHİSAR’DA 3.7’LİK DEPREM
Ege’de meydana gelen ikinci sarsıntıyla ilgili açıklama yapan AFAD ise depremin İzmir Seferihisar’da meydana geldiğini duyurdu. 3.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin yerin 8.7 km derinlikte olduğu belirtildi.
Depremin ardından can ve mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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