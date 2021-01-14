Ege'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor

14 Ocak 2021 Perşembe, 13:59

Denizli'de aşı ilk olarak Denizli Devlet Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde de Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel'e yapıldı.

Öztürk, aşının güvenilirliğinin ispatlandığını, etkinliğinin yüzde 92,5 seviyelerinde olduğunu belirtti.

Kentte ilk doz aşılamayı 7 gün içinde bitirmeyi hedeflediklerine işaret eden Öztürk, "Denizli'de tanımlanmış 17 bin sağlık çalışanımız var. Kovid-19 döneminde büyük bir özveriyle, risk altında görevlerini icra eden herkes öncelikli olarak aşılanacak. Tüm sağlık çalışanlarını ve zamanı geldikçe risk grubundaki tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. İnşallah uygun şekilde bağışıklığımızı kazanırız ve salgından hep birlikte kurtuluruz." dedi.

PAÜ Rektörü Kutluhan da salgınla mücadelede beklenen anın geldiğini, aşının herkese sağlık getirmesini dilediğini belirtti.

MANİSA



Manisa'da da Merkezefendi Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşıyla ilgili açıklama yapan Başhekim Opr. Dr. Mehmet Fatih Zeren, 30 istasyonda uygulamanın devam ettiğini belirtti.

Aşıyla birlikte Kovid-19 mücadelesinde artık tünelin ucunun göründüğünü ifade eden Zeren, şöyle konuştu:

"Ülkece aldığımız tedbirler sayesinde vaka ve ağır hasta sayılarımız oldukça düşmüştü. Bugün başlayan aşılamayla birlikte salgının sonuna gelmek üzereyiz. Aşıyla ilgili herhangi bir çekince yok. Tüm çalışmaları yapıldı. Ben de aşımı kendi hastanemizde vuruldum. Herhangi bir yan etkiye rastlamadım. Rutin aşılarımızdan farklı bir durumu yok. Güvenilirliği ve etkinliği konusunda bir şüphe yok. İkinci dozumuzu da 1 ay sonra vurulacağız."

CoronaVac aşısının ilk dozu, Kula ve Soma ilçelerinde de sağlık çalışanlarına uygulandı.

Kula Devlet Hastanesinde aşısı yapılan ilk sağlık çalışanları Emrah Yanbolu ve hemşire Sevgi Peker oldu.

Yanbolu, aşının kısa sürede ilçeye gelmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Aşımı oldum, şu ana kadar herhangi bir yan etkisi olmadı. Salgının en kısa sürede sonlanabilmesi için herkesin aşısını yaptırmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

AYDIN



Aydın'da da ilk aşı İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'e yapıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Açıkgöz, kente 15 bin doz aşı gönderildiğini söyledi.



İlk etapta 2 bin 500 sağlık çalışanının aşılandığını anlatan Açıkgöz, "Aydın'da 16 kamu, 3 özel ve 1 üniversite hastanesinde toplam 160 istasyonda aşı yapılıyor. Kovid-19 riski ortadan kalkana kadar gerek tedavi ve filyasyon gerekse de aşılama çalışmalarındaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde devam edecek." ifadelerini kullandı.