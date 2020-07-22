Egeli iş kadınlarından İstanbul Sözleşmesi'ne destek

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:04

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, bu videoyu hazırlamalarındaki amacın İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini kamuoyuna daha güçlü bir ses ile aktarmak olduğunu belirtti. İstanbul Sözleşmesi'nden hükümetin imzasını çekme ihtimalinin tartışılmasını doğru bulmadıklarını söyleyen EGİKAD Başkanı Duha Baran, "Ülkemizin en temel sorunlarından biri kadına şiddettir. Üstelik bu şiddetin boyutu artık yüzlerce ölümle ifade ediliyor. Böylesi temel bir probleme karşı hem de İstanbul'da imzalanmış uluslararası bir sözleşmeden çekilmeyi düşünmek, kadına şiddetin önünü açan, suçluların cezasız kalmalarına neden olan bir hamle olacaktır. Biz de iş kadınları olarak İstanbul Sözleşmesi'nin önemli maddelerini tek tek sıralayarak bir video çektik ve farkındalık yaratmak istedik. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, kadınlarımızı yaşatalım" dedi.

Youtube üzerinde yayınlanan ve 4 dakika 18 saniyelik videoda EGİKAD üyesi kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini sıralayarak, sözlerini "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ile bitiriyorlar.



