Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Öğretmenler ölürken kimler aşılanıyor?"

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Yıldırım, “24 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanı kameralar önünde aşı olurken 1 milyon 259 bin eğitim çalışanının aşı sistemine gireceğini açıkladı. Aşının yapılacağı umudu yine ‘yalan bilgi’ye dönüştü” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 26 milyon aşı geldiğini duyurduğuna dikkat çeken Yıldırım şu soruları sordu:

- Aşılamada üçüncü öncelikte olan ve 1 milyon 259 bin eğitim çalışanını aşılamadan kimleri aşıladınız?

- Bizleri aşılamayarak 18 milyon çocuğu, tüm velileri tehlikeye atmaktaki amacınız neydi?

- Bizleri aşılamayarak bir türlü tablet, internet sağlamadığınız ve uzaktan eğitime erişemeyen 4 milyon çocuğumuzu yüz yüze eğitim imkânından da mahrum bırakmaya nasıl cesaret edebildiniz?

- Aşıyı zamanında yapmadığınız için 30 metrekarelik sınıflarda 30 öğrencinin ve öğretmenin hayatını tehlikeye atmaktan nasıl rahatsız olmadınız?

- Okulları yüz yüze eğitime açmanın büyük risk içerdiğine dair uyarılarımızı dinlemediğiniz için ülke genelinde günde 350’ye ulaşan ölüm sayısı ve meslektaşlarımızın hayatını kaybetmesinden sorumlu olduğunuzu kabul edip istifa etmeyi düşünmüyor musunuz?