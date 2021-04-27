Eğitim Sen'in Covid-19 raporu: '5 Mart'tan bu yana 45 eğitim emekçisi yaşamını yitirdi'

27 Nisan 2021 Salı, 14:21

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), okullardaki Covid-19 salgınına ilişkin 19-25 Nisan Covid-19 vaka tespit tablosunu paylaştı.

“Emekçiler ölüyor, MEB susuyor” başlığıyla paylaşılan verilere göre 2 Mart’tan bu yana salgın nedeniyle hayatını kaybeden eğitim emekçilerinin sayısı 45’e yükseldi.

“Bu hafta yayınlayacağımız vaka tablosu maalesef eğitim emekçilerinin vefat haberleriyle dolu kara bir tablo oldu” diyen Eğitim Sen, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitime ara verme kararının alındığı 12-18 Nisan haftasında 7 eğitim emekçisini kaybetmiştik. 19-25 Nisan haftasında 14 eğitim emekçisi vefat etti. 2 Mart’tan bu yana tutmuş olduğumuz kayıtlara göre, salgın nedeniyle yaşamını yitiren eğitim emekçilerinin sayısı 45’i buldu."

"MEB SORUMLULUKTAN KAÇIYOR"

"Gerçek rakamın bu sayının çok üstünde olduğuna dair haberler olmasına rağmen, MEB’den bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmamakta ve sorumluluktan kaçılmaktadır.

Önlemler alınmadan yüz yüze eğitime geçmenin ağır sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Bundan ders çıkarılması gerekirken aşılama süreci tamamlanmadan halen anaokullarının, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime devam etmesi, liselerde sınav yapma ısrarı, bizleri çok daha ağır tablolarla karşı karşıya bırakma riski taşımaktadır.

Nitekim bu hafta bizlere ulaşan vakalarda yüz yüze eğitimin devam ettiği sınıfları incelediğimizde anaokullarında 9 pozitif, ortaokullarda 38 pozitif-8 temaslı, liselerde 47 pozitif-3 temaslı öğretmenimiz vardır. Öğrenci vakalarını incelediğimizde ortaokullarda 37 pozitif-28 temaslı, liselerde 95 pozitif-73 temaslı öğrencimiz söz konusudur.

Aşılama süreci tamamlanmadan hiçbir kademede yüz yüze eğitim devam etmemeli, sınavlar da bir an önce iptal edilmelidir."