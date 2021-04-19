İmam hatip sözlerine ceza! Erol Mütercimler için karar verildi
Katıldığı bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunları hakkında sarf ettiği sözleri yargılanan Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası verildi.
Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız…" ifadelerini kullanmıştı.
Mütercimler’in ifadelerinin ardından aralarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu 16 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Şikayetin ardından Mütercimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan Mütercimler, program sırasında çok yorgun olduğunu bu nedenle söylemek istediklerini tam olarak dile getiremediğini, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
Cumhuriyet savcısının mütalaasında hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ettiği Erol Mütercimler, mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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