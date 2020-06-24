EGM'den baroların yürüyüşüne ilişkin açıklama

Baro başkanlarının 300 metre kala Ankara’ya girişinin yaklaşık 26 saat engellenmesiyle ilgili yazılı açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirler arası yolda yürüyüş yapmanın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yasaklandığını ifade ederek, “Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur” dedi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, AKP ve MHP’nin Avukatlık Kanunu ve baroların yapısında yapmak istediği değişikliğe karşı Ankara’ya yürüyen baro başkanlarının engellenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Emniyet açıklamasında, baro başkanlarının şehirler arası yol üzerinde yürüyüş yapmak istedikleri ancak bu yürüyüşün 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6 ve 22 maddelerine aykırı olduğu ifade edilerek, baro başkanlarının engellenmesi şöyle savunuldu: “Hükmü gereğince ‘Şehirler arası yollarda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yapılamayacağı’ ile mevcut pandemi tedbirleri ve il hifzissihha kurullarının aldığı kararlar kendilerine hatırlatılarak yürüyüşe müsaade edilmeyeceği ancak gelmiş oldukları araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda kendilerine yardımcı olunacağı belirtilmiştir. Buna rağmen yürüyüşü yapmak için ısrar eden ve bir süre şehirler arası karayolunu trafiğe kapayan grup, mevzuata uygun şekilde davranılmak suretiyle kenara çekilerek yolun trafiğe açılması sağlanmıştır.”

‘YÜRÜYÜŞÜN YASALARA AYKIRI ENGELLENDİĞİ HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN’

“Bu durum kamuoyunda bazı kesimler tarafından polisin yetkisini aştığı ve yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği şeklinde ifade edilmiştir. Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur. Bu tamamen bilgi eksikliği veya kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.”

Emniyetin engele yasak olarak gösterdiği maddeler şöyle:

Madde 6-(…) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uymak şartıyla her yerde yapılabilir.

İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, kamu düzenini ve asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak (…) şekilde ve 22.nci maddenin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydı ile…

Madde 22-(…) İle parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz ve şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.

Genel meydanlardaki toplantılarda, halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur.”

NE OLMUŞTU?

AKP ve MHP’nin baroların yapısını değiştirerek çoklu baro sistemine geçmek ve Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapmak için çalışma içinde olduğunun açıklanması üzerine birçok ilin baro başkanları 19 Haziran’da Ankara’ya “Savunma yürüyor” eylemi başlatmıştı. 21 Haziran günü sabah Eskişehir Yolu üzerinden Ankara’ya girmeye çalışan baro başkanları polis tarafından engellenmişti. Ankara girişine 300 metre kala yaklaşık 26 saat bekletilen baro başkanlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Önder Sav’ın görüşmesi sonrası başkanları izin verilmişti.