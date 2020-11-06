Ekim ayında dünyanın en çok indirilen mobil uygulaması açıklandı
Mobil uygulamaların indirme sayılarını düzenli olarak açıklayan Sensor Tower, ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre dünya genelindeki Google Play Store ve App Store kullanıcıları, ekim ayında en çok TikTok'u indirdiler. Bu uygulamayı, WhatsApp ve Facebook takip etti.
Sensor Tower, ekim ayı için mobil uygulama araştırma sonuçlarını açıkladı.
Platformun yaptığı açıklamalar, dünya genelindeki akıllı telefon kullanıcılarının ekim ayında en çok hangi uygulamaları indirdiklerini gözler önüne seriyor.
Sensor Tower'ın araştırması, sadece Google Play Store ve App Store'daki verileri kapsıyor. Ayrıca piyasadaki mobil oyunlar da Sensor Tower'ın araştırmasına dahil değil. Ancak yine de bu verilerin bile çok tutarlı olduğunu bile söylemek gerekiyor.
Peki dünya genelindeki kullanıcılar, ekim ayında hangi mobil uygulamalara ilgi gösterdiler?
İşte ekim ayında en çok indirilen mobil uygulamalar
App Store ve Google Play Store'dan alınan ekim ayı verileri, kullanıcıların en çok TikTok'u indirdiklerini gösteriyor. Bu uygulamayı, iOS platformunda Zoom, Android platformunda ise WhatsApp takip etti. WhatsApp'ın Android ekosisteminde bu kadar çok indirilmesinin nedeni, piyasadaki yeni Android telefonların fazlalılığından kaynaklanıyor.
Kaynak: webtekno.com
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