Ekonomist Erdal Sağlam: "Kur inse de, kargaşa öncesi düzeye dönmesi zor"

22 Mart 2021 Pazartesi, 14:35

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alıp, yerine eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu'nu ataması piyasalara sert yansıdı. Geçen haftayı 7,21 seviyesinden kapatan kur, gece saatlerinde 8,40 seviyesini aştı.

Piyasalar, TCMB'deki başkanlık değişimine sert tepki verirken, dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde, sabah saatlerinde yüzde 11.62 yükselişle 8,0581 seviyesinde işlem görmeye başladı. Euro/TL kuru da yüzde 11,63 yükselişle 9,5817 seviyesinde işlem görüyor.

SAĞLAM: “PARA POLİTİKASI KARARLARINI ARTIK CUMHURBAŞKANI TEK BAŞINA ALIYOR”

Dövizdeki sert yükselişi değerlendiren gazetemiz yazarı Ekonomist Erdal Sağlam, “Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın hafta sonu görevden alınmasının ardından tüm piyasalarda panik yaşanıyor. HDP’ye kapatma davası ve İstanbul Sözleşmesinden çıkış kararı paniği büyüttü. Ağbal, 4,5 ay önce göreve gelmesinden buyana yaptıklarıyla, hem iç hem dış piyasaya güven vermiş, zaten kırılgan olan ekonominin düzeltilmesi adına umut olmuştu. Şimdi bu umudun kaybolduğu, piyasaların ileriye dönük karamsarlığa girdiği açık. Yerine gelen kişinin daha önceki gazete köşe yazılarında yer alan, “Kasım öncesindeki Berat Albayrak politikasına yakın” izlenimi veren, faiz artırımlarına karşı görüşleri de paniği artıran bir başka unsur. Ancak kim olduğundan bağımsız olarak, bu kadar kısa sürede 4. Merkez Bankası başkanının atanması başlı başına güvensizliği artıran önemli bir konu. Cumhurbaşkanı’nın faiz karşıtı söylemi biliniyor ve artık para politikası kararlarının da tek başına Cumhurbaşkanı tarafından alındığı ve tescil edildiği için, güven vermek iyice zorlaştı denilebilir” dedi.

“ÇARŞAMBA GÜNKÜ KURULTAY KONUŞMASI ÖNEMLİ OLACAK”

Kur yükselişi karşısında ne yapılması gerektiğine değinen Sağlam, “İktidar partisi ve hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamalarla, Ağbal dönemine göre bir şeyin değişmeyeceği konusunda kamuoyunu inandırmaya çalışıyorlar. Ancak o kadar cahilce bu işi yapıyorlar ki; kaş yapacağım derken göz çıkarıp, piyasaların iyice paniklemesine neden oluyorlar. Yönetimin önce hasar kontrolu yapıp, nerede hata yaptıklarını belirleyip, ona göre adım atması gerek. Piyasalarda inandırıcılığı yeniden sağlayacak, siyasi ve ekonomik reform adına çok radikal adımlar atmaları gerekir. Ancak bunun yapılabileceğini sanmıyorum. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı’nın vereceği mesajlar, özellikle de Çarşamba günkü kurultay konuşması önemli olabilir” sözlerini kullandı.

“KUR İNSE DE, KARGAŞA ÖNCESİNDEKİ DÜZEYE DÖNMESİ ZOR”

Kurun inmesinin mümkün olup olmadığına değinen Sağlam, “Kur bir süre sonra inebilir ancak ondan önce nereye kadar çıkacağı, nereden geri döneceği, dönüp dönmeyeceği şimdilik belirsiz. Atılacak adımlara, iletişim politikasına bağlı bir hareket göreceğiz. Bu kargaşa öncesindeki düzeye döner mi derseniz; çok zor görünüyor. Aynı noktaya inse bile daha kırılgan, her an başını yukarı çevirebilecek kadar ürkek bir kur trendi göreceğiz. Güven vermek zor, yeniden kazanılması ise çok daha zor olacak, uzun bir süreç alacaktır” dedi.

“YÜKSEK ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI İLE MAĞDURİYETLER ARTACAK”

Tasarrufu olan yurttaşın gelişmeleri takip edip, gerekeni yaptığını söyleyen Sağlam, “Örneğin Pazartesi günü kurun çıktığı seviyeden yararlanmak için, çok sayıda yurttaşın ellerindeki dövizi bozdurdukları, hesaplarını TL’ye çevirdiklerini duyuyoruz. Ancak bunun geçici olduğunu, güven sağlanmadıktan sonra, en küçük düşüş gördüklerinde yeniden döviz almaya gideceklerini unutmamak lazım” dedi. Sağlam, “Tasarrufu olmayan yurttaşın durumu ise zaten ortada. Bu hareket nedeniyle TL’nin değer kaybının artmasıyla çok daha zorlaşacak ekonomik ortamda, daha yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile mağduriyetlerinin artacağı kesin” ifadelerini kullandı.