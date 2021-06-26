İstanbul'da 'Kanal İstanbul' protestosu
Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıkan "Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu" üyesi bir grup, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda eylem yaptı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Oya Erakıncı, "Günlerdir Sazlıdere Barajı'nın yanında iş makineleri, hafriyat kamyonları çalışıyor. Sazlıdere'nin üstünü doldurup kamyonlar daha rahat çalışsın diye yol yapılıyor. Baraj kenarının düzleştirilmesi çalışması yapılıyor" dedi.
Oya Erakıncı, Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı olduklarını ifade etti.
YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMEDİ
Meydanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, grubun basın açıklaması sonrasında yürüyüş yapmalarına izin vermedi.
Yürüyüşlerine izin verilmeyen grup daha sonra meydanda oturma eylemi yaptı.
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