"Ekrem İmamoğlu'nu şikayet eden benim" demişti, Saray'dan yalanlama geldi
Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, "Ekrem İmamoğlu’nu CİMER’e şikayet eden benim" demişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Akçekaya'yı yalanladı.
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "türbe" şikayetini kendisinin yaptığını öne sürmüştü.
Akçekaya, "2 gündür gündemi sarsan Ekrem İmamoğlu ile ilgili CİMER’e kim şikayet etti? Bunu açıklayacağım. Bugün de İmamoğlu açıklama yaptı. 2006 Eylül’de bir kere oturmuşluğum var. Ekrem İmamoğlu’nu CİMER’e şikayet eden benim. Ufuk Akçekaya yani Tokatspor FK başkanı" demişti.
Bu açıklamanın ardından Akçekaya'ya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar'dan yalanlama geldi.
Evren Başar, Akçekaya'nın konuyla ilgili konuşmasının yer aldığı videoyla birlikte Twitter hesabından kısa bir açıklama yaparak, "Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir" dedi.
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