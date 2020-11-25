Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul'daki vefat tablosu bizi ürkütüyor'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını ile ilgili "İstanbul'da vefat sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. Vatandaş özel hastanelerde bile yatak bulmakta ciddi zorluk yaşıyor. Bize haber verip, bizden destek istiyorlar. Ben 2-3 hafta kapanma diyordum, daha uzun süre kapanmalar gerekebilir." diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüse dair İstanbul'daki güncel durumu, beklenen İstanbul depremini, Kanal İstanbul projesini ve İBB tarafından yürütülen İstanbul meydanları halk oylaması sürecini BBC Türkçe'ye anlattı.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki ölüm sayısı geçtiğimiz yıllara oranla iki katından daha fazla arttı. Belediyenin verileri ile Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler tutarsız. Bu konuda acil tedbirlerin alınması lazım. Veride ben tepişmenin peşinde değilim. Acilen kapanma, acilen kapanma, acilen kapanma. Ben 2-3 hafta diyordum böyle devam ederse daha uzun süre kapanma gerekebilir." diye konuştu.
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