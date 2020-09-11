Ekrem İmamoğlu'ndan 'kısıtlama' açıklaması: İstanbul'a özel çözümlerle sahaya çıkacağız

11 Eylül 2020 Cuma, 09:40

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

İSTİHDAM OFİSLERİ

“Her 3 gencimizden biri işsiz. Sürekli bir babanın feryadını duyuyoruz. Belediyelerin her sorunu çözmesi mümkün değil. Biz insanlara umut oluyoruz. Yeni gençlik raporları geliyor. Türkiye’de gençlerin fırsat bulduğunda büyük oranda yurt dışına çıkacakları yönünde korkunç veriler geliyor. İş imkanı olmasa bile staj imkanları gibi kendilerini gösterebilecekleri imkanlar verilebilir.

İstihdam ofislerimiz şöyle: Şu anda Sultangazi’de bir ofisi açmayı planlıyoruz, oradan çok talep geliyor. Önce arkadaşlarımız iş taleplerini alıyorlar. Onlarla görüşüp hangi mesleği yapabileceklerini test ediyorlar. Meslekleri yoksa İSMEK kurslarında onlara eğitim veriyoruz. Bir diğer kısmı da şu: İş dünyasını gezerek iş talebi topluyorlar. İş verenin büyük bir iş yükünü üstleniyoruz. İlk hedefimiz bu senenin sonuna kadar 11 ofis açmak.

MUHİTTİN BÖCEK'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Çok yakın çevremizden, vatandaşlarımızdan kötü haberler alıyoruz. Bir gün bu bulaşıcı hastalık bizi de yakalayacak ama önemli olan mümkün olduğunca geç yakalanmak. Sayın Muhittin Böcek dostumuza Allah şifa versin. Aslında yoğun bakımdaki süreci bir an önce bunu atlatmasını sağlamaya yönelik. Kiminde çok hafif geçebiliyor, kiminde çok ağır geçiyor.

"İSTANBUL EN TEDBİRLİ KENTLERDEN BİRİ"

Binali Yıldırım bey ve eşine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah herkese şifa versin. Mecburen temas ediyoruz, sahaya çıkıyoruz, insanlarla buluşuyoruz. Tabi bütün kurallara uymak zorundayız. İstanbul aslında en tedbirli kentlerden biri. Pandemiyi ilk İstanbul yaşadı. Bu vesileyle tekrar bütün sağlıkçılara minnet duygularımızı iletelim. İnsanlar, kaybettik, canlar kaybettik. Çok tedbirler aldık. Günün sonunda bu tedbirlerden hiç uzaklaşmadık.

AYAKTA YOLCU KISITLAMASI

Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Biz valiliğimizle bir istişareye başladık. Bütün İstanbullular oturup bir çözüm bulmalıyız. İstanbul’un çözümü Ankara’dan gelmemeli. Metrobüsteki bu görüntü yalan demiyorum. Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır, ayakta yolcu sayısı çoktur. Bu karara göre binlerce yolcuyu taşıyamayız. Oraya ilave otobüs koyma şansımız yok. Önümüzdeki hafta İstanbul’a özel çözümlerimizle sahaya çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi de var. İstanbul’da toplu taşıma yüzde 50 kapasitede. Çünkü insanlar yoğun bir şekilde özel araç kullanıyorlar.

ÇÖZÜM MESAİ DÜZENLEMESİ

Toplu taşımada sorunun en önemli çözümü mesai düzenlemesi. Örneğin büyükşehir belediyesi; saat 6’da işe başlanacak saat 3’te bitecek. Böylece farklı zamanlamaları planlayacağız. Şu anda hem valilik hem de büyükşehir tarafında bir heyet oluşturduk. Çünkü İstanbul’un kendine özel bir çözümü olmak zorunda. Düzenleme burada çalışılır, karar verilir, Ankara’ya gönderilir kimse yetkili o açıklar.Çocuklar için öğretmeni görmekle ekrandan görmek arasında dağlar kadar fark var. Kitap basımı yapan kurum ve kuruluşlar zor durumda. İstanbul’da bu sürece kilitlenmiş 4 milyon 200 bin İnsan var. Zor bir durum ama iyi yönetilmesi gerekiyor. Ben burada herkesin bir emek verdiğinin farkındayım ama en önemli şey koordinasyon.

"İMKANSIZLIKLARA KARŞI ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK"

Eğitim bursları devam ediyor. Baktığınızda sadece gıda destek paketlerinden yararlananların sayısı 600 bini aştı. Kurban Bayramında 130 bin aileye konserve et dağıttık. Askıda fatura gibi yardım süreçlerinde vatandaşları bunların içine katmalıyız. Ben değil, biz demeliyiz. Şu anda çok güzel bir deneyim yaşadık. Fatura ödenen aile sayısı 180 bini aştı. Bütün imkansızlıklara karşı çok önemli işler yaptık. Pandeminin büyükşehir belediyesine ekstra maliyeti 2 milyar lirayı aştı.Yıl sonuna kadar bu rakam 6 milyara kadar çıkacak. Destek paketlerinde belediyeleri hiç duydunuz mu? Örneğin Güney Kore’de destek paketi açıklandı, yüzde 35’i belediyelere gitti. İller Bankasının eski dönemde 1 yılda kestiği para 1 milyon, bizden bu dönemde 350 milyon kesildi.

HEYBELİADA PANDEMİ HASTANESİ

Buranın geçmişten gelen tarihi, simgesel bir konumu var. Yaz döneminde bile Adalar’ın nasıl değiştiğini anlatamam. Şimdi metruk durumda kullanılmıyor. Diyanet açıklama yaptı, sağlık için kullanılacaksa iade ederiz diye. Biz sağlık amaçlı yatırım yapmaya ve burayı ayağa kaldırmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız. Benim Sağlık Bakanı’na tavsiyem şu: Böyle bir mekan için bu kadar uzun cümleler kurmasına gerek yok. Görüyorum ki bakanlık kararsız. Biz talep ediyoruz. Sağlık adına oraya yatırım yapmaya hazırız.

CUMHURBAŞKANI'NIN YAVAŞ İLE GÖRÜŞMESİ

Biz geçen sene 11 Eylül’de 30 büyükşehir belediye başkanı Sayın Erdoğan ile görüştük. Ondan geriye ne kaldı? Bir tanesi Whatsapp gurubu, diğeri kırılan sandalye. Sayın Mansur Yavaş ile görüştü sayın Cumhurbaşkanı. Bu çok güzel bir şey. Sayın Cumhurbaşkanının İstanbul ile görüşeceği biri varsa bir numaralı muhatabı biziz. İstanbul’da çöp dağları var. Nerede var çöp dağları, hangi ilçede var gidip bakayım. Ben bir araya gelsek 50 konu varsa 30’unu çözerim. Geçmişte sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken, Sayın Demirel gidip kendisi ziyaret etmiş.



