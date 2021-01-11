El-Kaide kamplarında bomba ve silah eğitimi alan şüpheli Adana’da yakalandı
Adana’da, terör örgütü El-Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye’deki kamplarında bomba ve silah eğitimi aldığı öne sürülen O.K., saklandığı evde yakalanıp, tutuklandı. O.K.'nin ağabeyi M.K.’nin de örgüt saflarında çatıştığı belirlendi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü El-Kaide’nin kamplarında yaklaşık 1,5 yıl bomba ve silahlı eğitim aldığı iddia edilen O.K.’nin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye döndüğünü belirledi.
Şüphelinin İmamoğlu ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden polis, adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, O.K. gözaltına alındı.
Ağabeyi M.K.’nin de örgütün saflarında çatışmalara girdiği belirtilen O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Telegram' kararı
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- “Sözde Cumhurbaşkanı” polemiği
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Telegram' kararı
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- “Sözde Cumhurbaşkanı” polemiği