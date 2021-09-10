El Kaide Terör Örgütü üyesi Cengiz H., Çekmeköy'de gözaltına alındı

El Kaide Terör Örgütü üyesi olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz. H., Çekmeköy’de gözaltına alındı.

(DHA)
10 Eylül 2021 Cuma, 13:39
El Kaide Terör Örgütü üyesi Cengiz H., Çekmeköy'de gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün El Kaide Terör Örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Cengiz H., isimli kişiyi saat 17.10 sıralarında Çekmeköy’de bulunduğu adreste yapılan operasyonla gözaltına aldı. 

Cengiz H., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.


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