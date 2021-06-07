Venezuela'da uyuşturucudan aranan Bakan Aissami'nin Türkiye ziyareti

07 Haziran 2021 Pazartesi, 10:11

Korkusuz yazarı Gürkan Hacır, "Biden'la 45 dakika!" başlığıyla yayımlanan yazısında Amerika Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin (DAE) raporuna göre uyuşturucu ticaretinden aranan Venezuelalı Bakan Tareck Al Aissami'nin Türkiye'yi ziyaret ettiğini yazdı.

Gürkan Hacır'ın konuyla ilgili yazısı şöyle:

"UYUŞTURUCUDAN ARANAN BAKAN"

Peker’in iddiaları gözleri Venezüella’ya çevirdi. Latin Amerika’nın pek çok ülkesi gibi Venezüella da ne yazık ki uyuşturucuyla anılıyor. Aslında uyuşturucu Güney Amerika ülkeleri için neredeyse bir milli gelir kapısı gibi. Çok çok ucuza üretilen kokain vb uyuşturucular başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırılıyor. Aslında tüm pazar da bu esnada doğuyor. Kokaini üretmekten çok dünyaya ulaştırmak onu pahalı hale getiriyor. Özellikle Meksika sınırından geçirip ABD’de bekleyen “içicilere” yollayabilmek fiyatını uçuruyor. Bu öyle bir sektör haline gelmiş ki; örneğin her Meksikalı uyuşturucuyu ABD’ye geçirme mücadelesini haklı olarak görüyor. ‘Ekmek param bu’ diyor. Bizim bazı sınır ilçelerimizde yaşayan saat ve eşya kaçakçılarının… Yaptıkları işi babadan oğula geçen bir meslek görmeleri gibi… Güney Amerika’da yaşayan kaçakçılar için bu iş son derece doğal.

Bu konu artık o kadar içselleştirilmiş durumda ki… Devlet görevlilerinin pek çoğu da bu işe bulaşıyor. Örneğin Dünya’nın gelmiş geçmiş en büyük uyuşturucu baronu Escobar neredeyse Kolombiya meclisinin yarısını satın almıştı. Yaşayan en büyük baron El Chapo, Meksika’da bakan değiştirecek güce sahipti.

Peki bunlar Netflix’de mi kaldı? Yani dizi veya belgesel olarak izlediğimiz maceralar mı sadece? Sanmıyorum. Amerika Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin (DAE) raporuna göre… Venezüellalı pek çok bakan uyuşturucu işinin içinde. Ama bir bakanın ismi en başta… Tareck Al Aissami… Lübnan asıllı bir dürzi. Venezüella Başkanı Maduro’nun yardımcısı. DAE’ye göre uyuşturucu ticaretinin içinde en başta o var! ABD Göçmen Dairesi ise Dünya’da aranan 10 kişi içerisinde Tareck Al Aissami’yi gösteriyor. Hatta yakalanması için başına 10 milyon dolar ödül koymuş durumda. Tareck Al Aissami de tüm bu iddiaları yalanlıyor. Aissami’nin suçlandığı bir başka iddia ise altın kaçakçılığı ve kara para… Gene ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyor. Tareck Al Aissami

Aissami Türkiye’yle temasta olan bir siyasetçi. 2019 yılında Türkiye’yi ziyaret etmiş. Hani Venezülla’dan geleceği söylenen peynirden çok önce bir Venezülla altını konuşulmuştu. Hah işte… O zaman Türkiye’yi ziyaret eden Aissami Çorum’a gitmişti. Çorum’daki bir altın rafinerisini ziyaret etmişti. Hemen 15 gün sonra da ABD’den uyarı notu gelmişti. Sakın bu işe girmeyin diye… O iş o noktada kaldı… Ticaret başlamadı.

ABD’nin iddiaları gerçekten doğru mu? Gerçekten Venezülla Başkan Yardımcısı düzeyinde bu işlerin içinde mi? Yoksa ABD’nin birer birer elinden kaçan Güney Amerika ülkelerine yaptığı misilleme atağı mı? Zamanla göreceğiz.