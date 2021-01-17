Elazığ’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ Sivrice’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA
17 Ocak 2021 Pazar, 12:38
Elazığ’da 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Elazığ Sivrice’de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 12.24’te medyana gelen depremin derinliği 17.14 kilometre olarak ölçüldü.




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