Elazığ’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ Sivrice’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Elazığ Sivrice’de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 12.24’te medyana gelen depremin derinliği 17.14 kilometre olarak ölçüldü.
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