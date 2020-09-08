Elazığspor'da 6 futbolcu pozitif
2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da 6'sı futbolcu 8 kişinin covid-19 testi pozitif çıktı
TFF 2. Lig takımlarından Elazığspor, 6'sı futbolcu 8 kişinin yeni tip koronavirüs (covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp çalışması yapan kafileye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince covid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Yapılan PCR testi sonucunda 6 futbolcu ile teknik heyetteki 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, klinik şikayeti olmayan 8 kişi için tedavi ve izolasyon süreci başlatılarak gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
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