Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Suat Başaran'a saldırı: "Beni susturmak için öldüreceksiniz"

12 Nisan 2021 Pazartesi, 17:21

MHP yönetimine muhalif isimleri hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Ülkü Ocakları önceki genel başkanlarından Suat Başaran'ın, Almanya'ya gitmek üzere geldiği Esenboğa Havalimanı'nda saldırıya uğradığı öğrenildi.

Başaran'ın Esenboğa Havalimanı CIP salonunda uçuş saatini beklerken saldırıya uğradığı belirtiliyor.

Başaran saldırı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Beni öldürmeyen şey daha güçlü yapar. Susturmak için öldüreceksiniz. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Başaran bir süredir sosyal medya üzerinden MHP'li isimler tarafından ağır ifadelerle hedef alınıyordu. 16 Nisan 2017 referandumunda Ülkü Ocakları'nın diğer eski genel başkanları ile birlikte hayır kampanyası yürüten Başaran, bir süredir MHP yönetimi eleştiren paylaşımlarda bulunuyordu.









"SALDIRDIĞINIZ BİR ÜLKÜCÜ DEĞİL ÜLKÜCÜLÜKTÜR"

Başaran'a yapılan saldırı MHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan Atila Kaya'dan sert tepki aldı. Twitter hesabından Başaran ile fotoğrafını paylaşan Kaya, "Saldırdığınız bir ülkücü değil, bizatihi 'Ülkücülük'tür. Suat Başaran'a saldırmakla ülkücülük arasında bağ kurmayı denemek, kurtluk değil -olsa olsa- çakallıktır!" dedi.



