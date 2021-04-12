Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Suat Başaran'a saldırı: "Beni susturmak için öldüreceksiniz"
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Suat Başaran, Almanya'ya gitmek üzere geldiği Esenboğa Havalimanı'nda saldırıya uğradı.
MHP yönetimine muhalif isimleri hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi.
Ülkü Ocakları önceki genel başkanlarından Suat Başaran'ın, Almanya'ya gitmek üzere geldiği Esenboğa Havalimanı'nda saldırıya uğradığı öğrenildi.
Başaran'ın Esenboğa Havalimanı CIP salonunda uçuş saatini beklerken saldırıya uğradığı belirtiliyor.
Başaran saldırı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Beni öldürmeyen şey daha güçlü yapar. Susturmak için öldüreceksiniz. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.
Başaran bir süredir sosyal medya üzerinden MHP'li isimler tarafından ağır ifadelerle hedef alınıyordu. 16 Nisan 2017 referandumunda Ülkü Ocakları'nın diğer eski genel başkanları ile birlikte hayır kampanyası yürüten Başaran, bir süredir MHP yönetimi eleştiren paylaşımlarda bulunuyordu.
"SALDIRDIĞINIZ BİR ÜLKÜCÜ DEĞİL ÜLKÜCÜLÜKTÜR"
Başaran'a yapılan saldırı MHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan Atila Kaya'dan sert tepki aldı. Twitter hesabından Başaran ile fotoğrafını paylaşan Kaya, "Saldırdığınız bir ülkücü değil, bizatihi 'Ülkücülük'tür. Suat Başaran'a saldırmakla ülkücülük arasında bağ kurmayı denemek, kurtluk değil -olsa olsa- çakallıktır!" dedi.
Video Haberler
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Akılalmaz ihmal! BionTech aşıları boşa gitti
- Kabine toplantısından önce çarpıcı açıklama
- Sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
- Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
- Rusya'dan Türkiye'ye açık uyarı
- Kabine toplantısı öncesinde flaş iddia
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer çıkışı
- Erdoğan’la görüşen Kasımpaşalı amiral
- Valilikten, Almanya'ya gönderilen 43 kişi için açıklama