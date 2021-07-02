Elektrik ve doğalgaza gelen gece yarısı zammı üreticiyi de tüketiciyi de ayağa kaldırdı

02 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Yapılan zamların Türkiye’nin küresel rekabet gücünü zayıflatacağını belirten Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), pandeminin etkisi ile zaten ekonomik zorluklar yaşayan işletmelerin, enerji maliyetlerine yapılan zamları kaldıramayacağını belirtti. Açıklamada şu bilgiler verildi:

YATIRIM İŞTAHI DURUR

“İşletmelerimizin ayakta kalabilmek için can suyuna ihtiyaç duyduğu, kısa vadeli değil sürdürülebilir desteklerin beklendiği bu süreçte yapılan zamlar, sanayicilerimizin ve KOBİ’lerimizin maliyetlerini ciddi ölçüde artıracaktır. Bu durum da üretim ve yatırım iştahının kapanacağı, cari açık ve enflasyonun olumsuz etkileneceği bir sürecin başlangıcı olacaktır. Tüm zorluklara rağmen işleyen makineleri, tüten sanayi bacalarını durma noktasına getirebilecek, turizm sektörünü derinden etkileyecek bu zam kararlarının gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Zamların geri çekilmesini talep eden Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Sekreteri Av. Onur Cingil, “Bu talebimiz karşılanmazsa dava açacağız. Daha önce böyle davalarımız vardı sonuç da aldık. Ancak son yıllarda her ay bir sürü zam geldiği için yetişemiyoruz. Bir zamma tepki verirken dakikalar içinde ikincisi geliyor. İntiharların olduğu bir ülkede halk destek beklerken zamlar halkı tüketiyor” dedi.

ÜMİDİMİZ KIRILDI

Çiftçinin yıllardır elektrik faturalarından şikâyetçi olduğunu hatırlatan Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş da destek beklerken bu zamlarla karşılaştıklarını belirterek “Biz bu konuda bir iyileştirme talep ederken bir de üstüne böyle bir zam gelmesi çiftçiyi perişan etti. Hele ki kuraklıkla savaştığımız böylesine kritik bir dönemde çiftçi kuyulardan su çekerken faturaları kabardıkça kabaracak. Artık kuyulardaki su da dibe çöktü. Elektrik şu anda çiftçinin en büyük maliyet kalemidir. Yalnızca çiftçi değil hayvan yetiştiricisi de etkilenecek bu zamdan. Bayramda bütün fiyatlara yansıyacak” dedi.

Esnaf daha yeni tezgâh açmışken zamların büyük hayal kırıklığı yaşattığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanaatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken “Esnafın en önemli gider kalemi elektrik ve doğalgazdır. Bütün ümidimizi kırıldı. Beklenmedik bir zamanda gelen bu zamlar enflasyonu artırır. İnşallah bu karardan vazgeçerler” diye konuştu.

ART ARDA ZAM

Doğalgazda konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20 zam geldi. Elektriğe “maliyet artışları” nedeniyle tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı. LPG’nin fiyatı 60 kuruş artarken pompaya yansıyacak miktar 39 kuruş. Üniversitelerde öğrenci harçları da yüzde 10 zamlandı.