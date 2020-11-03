Elif, annesi ve kardeşleriyle hastanede bir araya geldi

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç.Dr. Seher Perinçek'in kızı 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Perinçek ailesi, Elif'in tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2020 Salı, 13:13
Elif, annesi ve kardeşleriyle hastanede bir araya geldi
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Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ'de tedavisine devam edilen Elif Perinçek'i ziyaret etti. Baba Oğuz Perinçek, depremden 23 saat sonra kurtarılan Anne Seher Perinçek ile kardeşleri Elzem ve Ezel ile bir araya geldi.

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