Elif, annesi ve kardeşleriyle hastanede bir araya geldi
Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç.Dr. Seher Perinçek'in kızı 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Perinçek ailesi, Elif'in tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı.
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