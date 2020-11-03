Elif, annesi ve kardeşleriyle hastanede bir araya geldi

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç.Dr. Seher Perinçek'in kızı 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Perinçek ailesi, Elif'in tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı.

03 Kasım 2020 Salı, 13:13