Elina Svitolina'dan ikinci turda Wimbledon'a veda etti
Wimbledon'da dördüncü günde 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina elenirken erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, Tennys Sandgren'i mağlup etti.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, turnuvaya ikinci turda veda etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlarda dünya sıralamasının 44. basamağında yer alan Polonyalı Magda Linette, turnuvanın favorilerinden Svitolina'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi. Linette, bu turda İspanyol Paula Badosa ile karşılaşacak.
ZVEREV ZORLANMADI
Tek erkekler ikinci turunda ise 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, bir saat 45 dakika süren mücadelenin ardından ABD'li Tennys Sandgren'i 7-5, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı.
Turnuvanın 8 numaralı seribaşı tenisçisi İspanyol Roberto Bautista Agut ise zorlandığı maçta Sırbistanlı Miomir Kecmanovic'i 6-3, 6-3, 6-7, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
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