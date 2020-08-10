Ellerini dezenfekte ederken direksiyon hakimiyetini kaybetti

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:19

Bursa'da, seyir halindeki otomobile çarpan sürücü yaklaşık 100 metre takla atıp sürüklendi. Kazada sürücü D.E ve annesi H.E yaralandı. Sürücü D.E.'nin ellerini dezenfekte etmeye çalışırken otomobilin direksiyon kontrolünü kaybettiği belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Bursa-Ankara yolunda İnegöl rampasında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, 28 yaşındaki D.E ve 62 yaşındaki annesi H.E, tatilden Bursa'ya dönmek yola çıktı. Anne kız mola verdikten sonra dönüş yoluna geçti. Bu sırada araç içinde D.E, iddiaya göre ellerini dezenfekte etmek istedi. El dezenfektanını sıkan D.E idaresindeki 59 FN 812 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, seyir halinde olan 16 J 1164 plakalı araca çarptı.

Yaklaşık 100 metre sürüklenip takla atan otomobil,yol kenarındaki refüjlere çarparak durabildi. Kazada, otomobilde sıkışan anne ve kızı yaralandı.Diğer otomobil sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan anne kız, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızın durumunun iyi olduğu bildirildi.