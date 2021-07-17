Elma üreticileri depolarda çürümeye bırakılan ürünler için isyanda

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 02:00

Elma üreticileri son günlerde “borç sarmalı altında bulundukları, ürünlerini depoda bekletmek zorunda oldukları” gerekçesiyle isyan ederken, üreticilerin bu isyanı AKP’de de yankı buldu. AKP’li milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, “Soğan ve patatesteki sorunlar kısmen çözüldü. Ancak elma üretimindeki sorunlar devam ediyor. Çözüm için adım atılmalı” serzenişinde bulundu. Pakdemirli’nin de “sorunu kabul ederek” çözüm üzerinde çalıştıklarını belirttiği, ancak durumu AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın, “Getirin, elmaları biz yiyelim” şeklindeki esprisiyle “ti’ye aldığı” ifade ediliyor.

Türkiye’nin dört bir yanından elma üreticileri satılmayan ve depolarda çürümeye bırakılan ürünleri ile ilgili çözüm arıyor. En son, Isparta ve Niğde’deki elma üreticileri isyan etmişti. Isparta’da satılamayan elmaların üreticileri üretimlerini dökmek ya da meyve suyu fabrikalarına satmak zorunda kaldıkları, CHP’li milletvekillerince de sık sık dile getirilmiş, İzmir Büyükşehir Belediyesi de yapılan girişimler sonrasında Isparta elmasını satın almıştı. Benzer serzeniş Niğdeli elma üreticilerinden de gelmişti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de elma üreticilerinin sorunlarını gündeme taşımıştı.

AKP’LİLER DE SERZENİŞTE

Elma üreticilerinin sıkıntılarıyla ilgili AKP’li milletvekilleri de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye serzenişte bulundu. Edinilen bilgiye göre, Bakan Pakdemirli, 7 Haziran’da, tarım ve ormancılık faaliyetleriyle ilgili AKP’li milletvekillerine, parti genel merkezinde brifing verdi. Söz konusu brifingde ise AKP’li vekillerden Pakdemirli’ye, “Soğan ve patates üreticilerinin sorunları kısmen çözüldü. Ancak elma üreticileri zorda. Bölgeye yapılan ziyaretlerde pek çok elma üreticisi, içinde bulundukları durumu anlatıyor ve bu duruma tepki gösteriyor. İktidar olarak elma üreticilerimizin de sorunlarını çözmemiz gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

PAKDEMİRLİ DOĞRULADI

Bakan Pakdemirli de “sorunu kabul etti. ” Bakanlığın, elma üreticilerinin sorunlarına yönelik çözüm üzerinde çalıştığını ifade etti. Ancak söz konusu brifingde AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın, AKP’li milletvekillerinin serzenişi sonrası “Getirin, elmaları biz yiyelim” esprisi dikkat çekti. Yıldırım’ın konuyu “ti’ye alması”nın, bölgede elma üreticilerinin sorunları ile karşı karşıya kalan ve “yanıt vermekte zorlandıklarını” ifade eden milletvekillerini de “rahatsız ettiği” belirtiliyor.