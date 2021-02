Elon Mask, Dogecoin’i uçurmaya devam ediyor

08 Şubat 2021 Pazartesi, 12:31

Tesla ve SpaceX CEO'su ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Twitter paylaşımları, piyasalarda sert hareketlenmelere neden olmaya devam ediyor. Musk'ın Dogecoin ile ilgili son Twitter paylaşımı sonrasında kripto parada yükseliş devam etti. Parodi kripto para DOGE, yaklaşık 0,82 dolara kadar yükseldi ve piyasa değeri 10,5 milyar doların üzerine çıktı. Dogecoin'in değeri 10 günde yaklaşık 100'e katlanmış oldu.



Yatırımcıların radarına giren en büyük iki kripto para birimi Bitcoin ve Ethereum'da da son haftalarda yeniden zirve seviyeler görüldü. Bitcoin hafta sonu 41 bin doları görmesinin ardından Hong Kong saatiyle 1:37'de 38 bin 730 dolardan işlem gördü. Ethereum ise tüm zamanların zirve seviyesinden düştü.

Musk son olarak "Who let the Doge out" açıklamasıyla "Who let the dogs out" şarkısına atıfta bulundu. Musk 1 Şubat'taki bir söyleşide Bitcoin'in "iyi bir şey" olduğunu, Dogecoin ile ilgili açıklamalarının ise şaka olduğunu söyledi. Ünlü rapçi Snoop Dogg ise "Snoop Doge" şeklinde tweet attı.

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin, 2013 yılında parodi olarak yaratılmış bir para birimi. Üzerinde maskot olarak Japon shiba inu köpeği bulunan Dogecoin, 2010 yılında ortaya çıkan bir internet esprisine gönderme yapıyor. Adobe'tan bir ürün grup yöneticisi Jackson Palmer ve IBM'den yazılım mühendisi Billy Markus, Dogecoin'i çok da fazla üzerinde düşünmeden yarattıklarını söylüyor.

DOGECOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bir tür “meme token” (parodi simgesi) olarak piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE) 24 saatte gösterdiği yüzde 45’e yakın yükseliş ile fiyatını 0,013 dolara çıkardı. DOGE‘un piyasa değeri 1.4 milyar doları aşarken, günlük ticaret hacmi 1.3 milyar doları buldu. DOGE için yaşanan artışın arkasındaki etkenlerden biri meme coin’in (parodi para) yaşadığı DeFi gelişmesi olarak gösteriliyor. DOGE’nin tokenize edilmiş verdiyonu olan renDOGE, merkeziyetsiz finans kullanıcıları için Ethereum ağında işlem görmeye başlıyor.

Reddit’e ait SatoshiStreetBets topluluğu, Dogecoin için GameStop‘takine (GME) benzer bir tavır sergiliyor. ‘Pump’ olarak adlandırılabilecek bu hareket, insanların DOGE için desteğe çağrılmasıyla başladı. Tesla CEO’su Elon Musk’ın da bu sıçramalarda başrol oynadığı biliniyor.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekiyor. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapıyor. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabiliyorsunuz. Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabiliyor ve hesabınızdaki para ile de Dogecoin alabiliyorsunuz.

Paribu hesabına para yatırılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Örneğin Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmanız gerekiyor. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamanız gerekiyor. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına da izin verilmiyor. ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemiyor. Gönderdiğiniz miktar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyor. İşlem sonrasında ise size gönderilen kodu açıklama alanına yazmanız önem taşıyor. Mutlaka bir açıklama belirtilmesi gerekiyor, aksi takdirde gerçekleştirilen transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade ediliyor.