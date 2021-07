Elon Musk'ın doğum günü şerefine 'uzaya' Dogecoin gönderildi

YouTuber Reid Williamson, Elon Musk'ın 50'inci doğum günü şerefine replika madeni parayı uzaya fırlatmak için bir hava balonu kullandı. YouTuber, kripto parayı 'uzaya' götürmek için tasarlanmış gösterisinde bir Dogecoin'i Dünya'nın stratosferine doğru gönderdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, hava balonunun ulaştığı irtifa tam olarak bilinmiyor fakat taşıt patlamadan önce genellikle yaklaşık 40 km yüksekliğe çıkabiliyor. Dış uzaysa Dünya yüzeyinden yaklaşık 100 km irtifada başlıyor.

Williamson olayı belgeleyen videoda, "Bütün bunları başarmak için birkaç malzeme toplamamız ve biraz araştırma yapmamız gerekti. eBay'den ikinci el bir GPS takip cihazı, iki hava balonu, bir paraşüt ve tabii ki Amazon'dan fiziksel bir Dogecoin replikası sipariş ettim" ifadelerini kullandı.

I sent an actual Dogecoin to space with a weather balloon for @elonmusk 50th bday #DogeFather #DogecoinToTheMoon $DOGE pic.twitter.com/WSLTdaBwVT