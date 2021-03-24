Tesla CEO'su Elon Musk'tan 'Bitcoin' kararı
Tesla CEO'su Elon Musk, artık Bitcoin kullanılarak Tesla marka araçların satın alınabileceğini açıkladı.
Tesla CEO'su Elon Musk, Bitcoin kullanılarak Tesla marka araçların alınabileceğini açıkladı.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak" dedi.
Geçtiğimiz ay Tesla 1.5 milyar dolar değerinde bitcoin aldığını ve yakında bitcoin cinsinden ödeme kabul edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin sert biçimde yükselmişti.
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