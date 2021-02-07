Elon Musk'ın annesi, TikTok'ta: 72 yaşında olmak harika

07 Şubat 2021 Pazar, 04:05

TikTok'u aktif kullanan ve yaklaşık 57 bin takipçisi olan SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın annesi model ve yazar Maye Musk, Instagram'dan da paylaştığı videosunda "Yaratıcı bir çekim yaparken eğlenip, 72 yaşında olmak harika diye post atabilirsiniz" yazdı.

Instagram'da da yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan Musk'ın paylaşımı 60 binden fazla görüntülenme aldı.