Elon Musk'ın annesi, TikTok'ta: 72 yaşında olmak harika
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ünlü iş insanı Elon Musk'ın annesi model ve yazar Maye Musk, TikTok'tan bir video paylaşarak "72 yaşında olmak harika" dedi.
TikTok'u aktif kullanan ve yaklaşık 57 bin takipçisi olan SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın annesi model ve yazar Maye Musk, Instagram'dan da paylaştığı videosunda "Yaratıcı bir çekim yaparken eğlenip, 72 yaşında olmak harika diye post atabilirsiniz" yazdı.
Instagram'da da yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan Musk'ın paylaşımı 60 binden fazla görüntülenme aldı.
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