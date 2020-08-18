Elon Musk'tan 'beni linç edin' çağrısı: Takipçilerinin yanıtı gecikmedi

18 Ağustos 2020 Salı, 08:33

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX’in CEO’su Elon Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımlar ile gündemde.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, açık bilgi platformu Wikipedia’yı hedef alan Musk “Tarihi, zafer kazananlar yazar… Wikipedia hariç” ifadesini kullandı.

Twitter’da yaklaşık 40 milyon kişinin takip ettiği Musk bu paylaşımın devamında “Lütfen beni Wikipedia’da linç edin. Size yalvarıyorum” ifadeleri ile kullanıcılarına çağrıda bulundu.

NTV'nin haberine göre,Pek çok kullanıcı Musk'ın Wikipedia'daki biyografisini onu linç edecek şekilde yanlış bilgiler ile doldurdu.