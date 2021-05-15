Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg keçisine Bitcoin adını koydu
Mark Zuckerberg, Facebook paylaşımında keçilerinden birine Bitcoin adını koyduğunu açıkladı. Zuckerberg'in bu hamlesinden sonra Bitcoin yatırımlarını açıklayacağı düşünülüyor.
Teknoloji devi Facebook'un CEO'su
Mark Zuckerberg, keçilerinden birine Bitcoin, diğerine Max adını koyduğunu
açıkladı.
Zuckerberg'ün 10 Mayıs'ta yaptığı
paylaşım spekülasyonları da beraberinde getirdi. Zira bazı kripto para
meraklıları, dünyanın en zengin isimlerinden biri olan CEO'nun bu paylaşımla
"Bitcoin maksimalist" olduğu mesajını verdiğini düşünüyor.
"Bitcoin maksimalist",
gelecekte Bitcoin'den başka hiçbir kripto para biriminin kullanılmayacağını
veya onlara ihtiyaç duyulmayacağını düşünen kişilere deniyor.
Ancak Business Insider South
Africa, böyle bir mesajın Facebook'un mevcut politikasıyla çelişeceğine dikkat
çekti. Zira şirket, Diem adlı kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor.
Independent Türkçe’nin derlediği
habere göre, bazı sosyal medya kullanıcıları, keçinin ismini Facebook'un
Bitcoin aldığı yönündeki söylentilerle ilişkilendirdi. Şirketin yıllık
hissedarlar toplantısının 26 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Dolayısıyla,
Zuckerberg'ün Bitcoin yatırımlarını açıklayacağı düşünülüyor.
Webtekno ise İngilizcede keçi
anlamına gelen "goat" kelimesinin aynı zamanda "greatest of all
time"ın (tüm zamanların en iyisi) kısaltması olduğuna işaret etti.
Öte yandan Gizmodo, olayın farklı
bir yönünü gündeme getirdi. Sosyal medya platformu Twitter'ın CEO'su Jack
Dorsey, Zuckerberg'ün yalnızca kendi öldürdüğü hayvanların etini yemeye karar
verdiği dönemde, öldürdüğü keçiyi kendisine pişirip ikram ettiğini öne
sürmüştü.
Ocak 2019'da yaptığı açıklamada
"Sanırım onları öldürüyor. Önce bir lazer silahı ve sonra da bıçakla.
Ardından onu kasaba gönderiyor" diyen Dorsey, lazer dediği aracın
muhtemelen bir şok tabancası olduğunu söylemişti.
Buradan yola çıkan Gizmodo, "Biz sadece Zucberberg'ün Bitcoin'i öldürüp öldürmeyeceğini ve yiyip yemeceğini bilmek istiyoruz" diye yazdı.
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