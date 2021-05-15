Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg keçisine Bitcoin adını koydu

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:45

Teknoloji devi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, keçilerinden birine Bitcoin, diğerine Max adını koyduğunu açıkladı.

Zuckerberg'ün 10 Mayıs'ta yaptığı paylaşım spekülasyonları da beraberinde getirdi. Zira bazı kripto para meraklıları, dünyanın en zengin isimlerinden biri olan CEO'nun bu paylaşımla "Bitcoin maksimalist" olduğu mesajını verdiğini düşünüyor.

"Bitcoin maksimalist", gelecekte Bitcoin'den başka hiçbir kripto para biriminin kullanılmayacağını veya onlara ihtiyaç duyulmayacağını düşünen kişilere deniyor.

Ancak Business Insider South Africa, böyle bir mesajın Facebook'un mevcut politikasıyla çelişeceğine dikkat çekti. Zira şirket, Diem adlı kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor.

Independent Türkçe’nin derlediği habere göre, bazı sosyal medya kullanıcıları, keçinin ismini Facebook'un Bitcoin aldığı yönündeki söylentilerle ilişkilendirdi. Şirketin yıllık hissedarlar toplantısının 26 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Dolayısıyla, Zuckerberg'ün Bitcoin yatırımlarını açıklayacağı düşünülüyor.

Webtekno ise İngilizcede keçi anlamına gelen "goat" kelimesinin aynı zamanda "greatest of all time"ın (tüm zamanların en iyisi) kısaltması olduğuna işaret etti.

Öte yandan Gizmodo, olayın farklı bir yönünü gündeme getirdi. Sosyal medya platformu Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Zuckerberg'ün yalnızca kendi öldürdüğü hayvanların etini yemeye karar verdiği dönemde, öldürdüğü keçiyi kendisine pişirip ikram ettiğini öne sürmüştü.

Ocak 2019'da yaptığı açıklamada "Sanırım onları öldürüyor. Önce bir lazer silahı ve sonra da bıçakla. Ardından onu kasaba gönderiyor" diyen Dorsey, lazer dediği aracın muhtemelen bir şok tabancası olduğunu söylemişti.

Buradan yola çıkan Gizmodo, "Biz sadece Zucberberg'ün Bitcoin'i öldürüp öldürmeyeceğini ve yiyip yemeceğini bilmek istiyoruz" diye yazdı.